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HTS5561/12
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Comment paramétrer mon routeur réseau ?
Comment connecter mon lecteur Philips à mon réseau domestique ?
Les lunettes 3D peuvent-elles être utilisées par des personnes portant des lunettes ?
Est-ce que Philips Net TV est payant ?
Pourquoi ne puis-je pas voir l'effet 3D alors que mon disque porte la mention 3D ?
Puis-je ajouter des sites Web en favoris pour ma Net TV ?
Que signifie DLNA ?
Puis-je utiliser la fonctionnalité Parcourir le PC (DLNA) sur mon lecteur pour regarder des fichiers vidéo haute définition stockés sur mon PC ?
Puis-je utiliser mon lecteur Blu-ray 3D Philips avec une autre marque de téléviseur ?
Qu'est-ce qu'un périphérique d'interface humaine et est-il pris en charge par mon lecteur ?
Puis-je lire des disques Blu-Ray normaux sur mon lecteur Philips 3D ?
Le système Home Cinéma peut-il lire des fichiers DivX ou Windows Media Video HD ?
Mon lecteur Philips prend-il en charge la 3D ?
Puis-je utiliser mon lecteur Blu-ray 3D avec mon téléviseur actuel non 3D ?
Quels serveurs multimédias fonctionnent avec mon lecteur Philips ?
Pourquoi est-il impossible de reprendre la lecture de mon disque BD Java ?
Puis-je lire des disques Blu-Ray normaux sur mon lecteur Philips 3D ?
Le lecteur Blu-ray Philips inclut-il la conversion 2D-3D ?
L'adaptateur USB Wi-Fi WUB1110 Philips est-t-il compatible avec les routeurs sans fil B et G ?
Puis-je accéder à internet sur la Net TV Philips ?
Puis-je rechercher des fichiers sur mon ordinateur depuis mon lecteur Philips ?
Impossible de changer la langue des sous-titres avec la télécommande
Mon lecteur Philips peut-il lire les fichiers DivX ?
La fonction de recherche ne fonctionne pas en connexion DNLA
Qu'est-ce que la fonctionnalité BD Live ?
Les sous-titres de mon DivX ne s’affichent pas sur mon Home Cinema Philips
L'affichage du contenu de mon périphérique USB prend beaucoup de temps depuis mon appareil Philips
Absence de vidéo quand mon iPod est connecté à ma station d’accueil Philips
Le message UPG MCU s’affiche sur mon Home Cinema Philips
Mon lecteur Philips ne lit pas un fichier .MKV
La touche des sous-titres de la télécommande de mon lecteur ne fonctionne pas
J'ai oublié le mot de passe de mon appareil Philips
Il est impossible d'utiliser les fonctions « Pause » et « Avance rapide » pendant une lecture en mode DLNA
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