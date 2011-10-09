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Arrêté
HTS5561/12
Son Home Cinéma puissant avec enceintes tridirectionnelles
Profitez au maximum de votre expérience Home Cinéma grâce aux enceintes tridirectionnelles dynamiques. Diffusez tous vos contenus préférés, dont les Blu-ray 3D, sur ce système Home Cinéma innovant Philips HTS5561.
Blu-ray 3D
Compatible iPod/iPhone
Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.
Les enceintes arrière sans fil vous assurent une parfaite mobilité. Ne générant pas d'interférences, elles offrent la pureté du son Surround et vous libèrent des connexions câblées.
Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.
3.5
sur 5
25
Avis
Donv8063
09/10/2011
France
Puissance, qualité de son et d'image ... du Philips
Pas moyen de regretter mon achat, je reste un grand Fan de Philips. Couplé à un TV Philips 32PFL5405, la seule télécommande du TV permet de piloter le Home-cinéma avec grande facilité grace au port HDMI-ARC. Le son est vraiment epoustouflant que ce soit à la simple lecture de Mp3, des pistes Dolby et DTS des DVD et Blu-ray ou lorsque que j'utilise ma console de jeux. Que ce soit a faible ou fort volume, le son est équilibré et la qualité du son reste irréprochable jusqu'au maximum. Le traitement des differents codec audio et video est excellent. Mon seul regret est qu'il manque un second port USB à l'arrière pour laisser, par exemple, un disque dur branché en permanence.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5561 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5561 Home Cinéma 5 enceintes
Cor78
01/10/2012
Nederland
Acheteur vérifié
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5561 5.1 home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5561 5.1 home cinema
Lijorija
01/10/2012
Nederland
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5561 5.1 home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5561 5.1 home cinema
Le Home Cinéma est également compatible avec les autres téléviseurs Philips.
Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.