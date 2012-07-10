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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS3531/12

3.5

| (8) Avis

Puissant son Surround

Toute la puissance du cinéma, dans votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes avec haut-parleurs apparents offrant un son Surround puissant et au suréchantillonnage des vidéos sur DVD au format 1080p, gage d'une qualité proche de la HD.

Voir tous les avantages

avec des enceintes compactes

Puissant son Surround

  • DVD

La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

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Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

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3.5

sur 5

8

Avis

10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3531 5.1 Home theatre

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11/09/2011

Deutschland

Deutschland

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Cet avis concerne le produit HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

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16/07/2012

France

France

Dommage que le coloris noir est imposé et que la couleur silver n'existe plus

j'ai choisi ce produit car il est le seul à ne pas etre pourvu de prises hp specifiques, ce qui autorise alors l'utilisation des autres enceintes philips de meme impedance et de même puissance qui sont déjà intégrées (avec les fils!!!!) sous la tapisserie , en respectant les polarités bien évidemment En effet le concept d'un produit devrait, à mon sens aussi tenir compte du besoin pour l'acheteur d'utiliser l'equipement sur une installation de cables HP déjà intégrés !! or cela ne semble pas etre pris en compte notemment pour la garantie

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Cet avis concerne le produit HTS3531 Home Cinéma 5 enceintes

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