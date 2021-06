Son comme au cinéma, à la demande : enceintes sans fil détachables

Plongez au cœur d'un magnifique son Surround dès que l'envie vous prend. Détachez simplement les enceintes Surround sans fil de la barre de son principale et placez-les au fond de la pièce pour bénéficier d'un son Surround 5.1 pour vos jeux et vos films. Lorsque vous avez terminé, rattachez les enceintes à votre élégante Barre de son pour écouter de la musique et des émissions de télévision. Grâce à sa technologie audio sans fil propriétaire et à ses enceintes Surround fonctionnant avec une fréquence unique, il n'y a pas de problème d'interférences. Résultat : une chaîne Surround intégralement sans fil offrant une qualité audio sans perte pour la musique et les films.