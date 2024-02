Technologie Crystal Clear Sound avec tweeters à dôme souple haut de gamme

Avec la technologie Crystal Clear Sound de Philips, vous pouvez désormais distinguer et apprécier chaque détail du son, dans le respect de l'œuvre de l'artiste ou du réalisateur ! Crystal Clear Sound reproduit fidèlement et avec précision la source sonore d'un film d'action, d'une chanson ou d'un concert en direct sans aucune distorsion. Les systèmes Home Cinéma Philips dotés de la technologie Crystal Clear Sound traitent au minimum le son afin de préserver sa pureté et d'offrir à vos oreilles une justesse sans égale.