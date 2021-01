7 accessoires, plus de 30 fonctions

Les accessoires de pétrissage passant au lave-vaisselle permettent de mixer et d'effectuer des travaux de pétrissage importants. Un couteau en acier inoxydable pour la préparation de viandes et de légumes. Deux disques en métal pour râper finement et moyennement. Blender incassable de 1,5 l pour mélanger, piler et battre différents ingrédients. Un presse-agrumes pour presser les agrumes. Et enfin, un fouet pour fouetter, battre et traiter les pâtes légères.