2 réglages de vitesse et fonction Pulse pour un confort optimal

Pour de meilleurs résultats, utilisez le réglage de vitesse le plus faible (vitesse 1) pour battre la crème, les œufs, préparer de la pâte à tarte ou à pain. La vitesse la plus élevée (vitesse 2) est parfaitement adaptée pour hacher des oignons et de la viande, préparer des soupes ou des smoothies, ou encore râper ou trancher des légumes.