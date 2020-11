Adaptez-la exactement à votre goût.

Blender doté d'un moteur très puissant de 650 W, de fonctions dédiées (glace pilée et Pulse), d'une lame dentelée, d'un tamis à peau et à pépin amovible et d'un récipient en verre haute qualité de 2 litres. Voir tous les avantages