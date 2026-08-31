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Salon EssentialSèche-cheveux

HP4930/00

Séchage de vos cheveux tout en douceur

Prenez soin de vous avec ce sèche-cheveux facile à utiliser. Le Salon Essential pliable affiche une puissance de 1 100 W pour sécher vos cheveux de manière optimale.

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Salon Essential

Séchage de vos cheveux tout en douceur

  • 1 100 W

  • Pliable

1 100 W pour des résultats impeccables

1 100 W pour des résultats impeccables

Ce sèche-cheveux de 1 100 W produit un niveau optimal de flux d'air et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

Trois réglages pour un contrôle précis

Trois réglages pour un contrôle précis

Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les trois réglages différents permettent un coiffage précis et adapté à vos besoins.

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

Le concentrateur du sèche-cheveux canalise le flux d'air vers des zones ciblées pour un coiffage précis. Idéal pour vos retouches ou pour obtenir des finitions impeccables.

Spécificités Techniques

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