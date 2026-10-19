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Le sèche-cheveux qu'utiliseraient les professionnels à la maison
Envie d'un séchage professionnel ? Si vous souhaitez recréer le style unique des salons de coiffure, le SalonPro, qui fournit une puissance de séchage de 2 100 W, est le sèche-cheveux qu'il vous faut.
2 100 W
Fonction ionique
Diffuseur volume en céramique
Réglez facilement la vitesse et la température souhaitées afin d'obtenir un résultat exceptionnel. Les neuf réglages différents vous donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 100 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.
Le diffuseur sèche rapidement et uniformément les cheveux afin d'augmenter leur volume et de minimiser les frisottis. Idéal pour des boucles pleines de ressort et de vie, son revêtement en céramique de haute qualité aide à protéger les cheveux tout en leur apportant souplesse et brillance.
Notation globale