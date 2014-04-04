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Arrêté
Séchez et lissez vos cheveux des racines aux pointes
Envie de cheveux lisses et brillants une fois séchés ? Le SalonDry ‘n’ Straight fournit une puissance de séchage de 1 800 W ; il est doté d'une fonction ionique et d'un peigne flottant pour un lissage exceptionnel, des racines aux pointes.
1 800 W
Peigne flottant
Fonction ionique
Le flux d'air est envoyé vers le peigne tandis qu'il passe dans les cheveux, pour un lissage impeccable, plus facilement que jamais. Ce peigne peut être utilisé pour le lissage de précision ou pour les retouches.
Le peigne flottant suit les contours de votre tête et vous permet de lisser vos cheveux des racines jusqu'aux pointes.
Ce sèche-cheveux de 1 800 W produit un niveau optimal de flux d'air et de puissance de séchage, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
4.0
sur 5
3
Avis
100%
recommandent ce produit
INES
04/04/2014
France
PARFAIT!!!!!!!!!!!!!
ce produit est incroyable!facile à magner,simple d'utilisation,rapide et donne des résultats impréssionants en quelques minutes,l'outil qu'il nous fallait pour des cheveux lisses brillants soyeux doux TOUT quoi!!!!je n'ajoutterai que 2 choses:ACHETEZ!!!!!merci à PHILIPS et BIGUINE . il fallait vraiment y penser à un séche cheveux pareil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux
Cri4
28/04/2024
Italia
Ottimo e manca!
Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte
Pour
Pettine
Contre
Nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W
Ladybird
24/07/2012
United Kingdom
Longlasting
My husband bought this for me as he saw that I was constantly complaining about my previous hairdryer/styler. This proved to be an excellent replacement. I have now used it for 3 years and it has worked wonders whether I have simply wanted to dry my hair, straighten it or curl. It is a powerful device and suitable for me as I have a lot of hair, thick and long which takes quite a long time to do. It does not power off like other hair dryers I have used. So am really pleased with it. thank you Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4867/17 Hairdryer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4867/17 Hairdryer