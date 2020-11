De délicieuses boissons chaudes

La température est très importante pour préparer une boisson chaude parfaite : l'eau doit être chauffée à 80 °C pour le thé vert, à 90 °C pour le café instantané et à 100 °C pour le thé noir et les soupes. Tournez le bouton de commande de la bouilloire électrique Philips sur l'icône appropriée et savourez votre boisson préférée. Voir tous les avantages