Savourez un pain parfaitement grillé

Grille-pain à fente extra-large (largeur variable), pour des tranches dorées à souhait. Idéal pour baguettes, bagels ou pains de plus grosse taille. Doté d'une grille réchauffe-viennoiseries et d'un ramasse-miettes coulissant, ce grille-pain intègre également des fonctions de décongélation et de réchauffage du pain. Voir tous les avantages