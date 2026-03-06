Termes recherchés

      Air Performer 4en1 Série 9000 Filtre d'humidification

      FYM971/00

      Filtre original pour Air Performer Série 9000

      Le filtre d'humidification original Philips s'adapte parfaitement à votre appareil Air Performer Série 9000. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre des molécules de taille nano qui humidifient l'air avec jusqu'à 99,9% de bactéries en moins (1)

      Technologie NanoCloud avec humidification hygiénique

      • Compatible avec Air Performer Série 9000
      • Technologie NanoCloud
      • Durée de vie de 6 mois
      • Filtre Philips d'origine
      Compatible avec Air Performer Philips Série 9000

      Compatible avec Air Performer Philips Série 9000

      Filtre d'humidification de remplacement pour Air Performer 4en1 Philips : AMF970. Vous trouverez votre numéro de modèle sous l'appareil.

      Jusqu'à 6 mois d'utilisation

      Jusqu'à 6 mois d'utilisation

      Ce filtre d'humidification original assure une humidification constante pendant 6 mois maximum (2), réduisant les contraintes et les coûts. Votre appareil calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'un remplacement est nécessaire.

      Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

      Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

      Le filtre d'humidification original Philips est conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Pour des performances optimales, utilisez toujours un filtre Philips d'origine.

      Technologie NanoCloud

      Technologie NanoCloud

      NanoCloud émet une brume ultra-fine invisible à l'œil nu. Il humidifie l'air avec jusqu'à 99,9% de bactéries en moins par rapport aux humidificateurs ultrasoniques standard. Peut être utilisé en toute sécurité avec l'eau du robinet. (1)

      Connexion à l'application Air+, pour une utilisation encore plus pratique

      Connexion à l'application Air+, pour une utilisation encore plus pratique

      Connectez votre appareil à l'application Air+ pour surveiller l'état de votre filtre et commander facilement des articles de rechange lorsque vous en avez besoin.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Filtre d'humidification
        Inclus dans l'emballage
        1x filtre d'humidification
        Durée de vie
        6 mois

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        11,7 cm
        Largeur du produit
        11,7 cm
        Hauteur du produit
        22,0 cm
        Poids du produit
        0,24 kg

      • Remplacement

        Pour purificateur(s) d'air Philips
        FYM970

      • (1) Par rapport aux humidificateurs ultrasoniques standard sans technologie supplémentaire pour réduire la propagation des bactéries, selon les tests d'un laboratoire indépendant.
      • (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
