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FWD872/98
Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.
Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.
La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.
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