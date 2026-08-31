ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo de face du produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Image principale

Arrêté

FWD182/98

Voir tous les avantages
Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

0

Platine cassettes stéréo

Platine cassettes stéréo

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.