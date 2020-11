Brosse TriActive XL ultra-large

La brosse TriActive XL offre un nettoyage en profondeur efficace, maintenant deux fois plus rapide grâce aux éléments suivants : 1. La brosse extra-large qui couvre une surface deux fois plus grande en un passage. 2. Les trois embouts d'aspiration à l'avant et sur les côtés qui recueillent la poussière. 3. La lingette souple qui vient à bout des poussières les plus récalcitrantes.