Le moyen le plus simple de déguster des cafés en grains frais Profitez de 4 boissons en une seule touche, avec la crème, l’arôme et la température parfaits. LatteGo prépare automatiquement une mousse de lait onctueuse pour vos cafés au lait, est facile à installer et peut être nettoyée en seulement 10 secondes*.