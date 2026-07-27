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  • Résultats parfaits et sécurité sur tous les tissus repassables
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Fer à vapeur série 6000 de PhilipsHigh end irons

DST6120/20

Résultats parfaits et sécurité sur tous les tissus repassables
Découvrez des performances et une sécurité exceptionnelles avec le fer série 6000 de Philips, conçu pour tous les tissus repassables. Il offre 45 g/min de vapeur continue et un puissant effet pressing de 190 g, permettant un repassage sans effort et sans risque de brûlures.
Voir tous les avantages

100 % sûr, même sur les tissus délicats.

Résultats parfaits et sécurité sur tous les tissus repassables

  • 45 g/min de vapeur + effet pressing de 190 g pour éliminer les faux plis tenaces

  • Technologie anti-goutte pour éviter les fuites d'eau

  • OptimalTEMP - aucune brûlure sur tous les tissus repassables

  • Semelle SteamGlide Plus pour une glisse optimale

  • Réservoir de 300 ml + arrêt automatique pour plus de sécurité

Délivre jusqu'à 45 g/min de vapeur pour éliminer les faux plis plus rapidement.

Délivre jusqu'à 45 g/min de vapeur pour éliminer les faux plis plus rapidement.

Avec un débit de vapeur continu de 45 g/min, vous pouvez éliminer les faux plis plus rapidement et plus efficacement.

Élimine les faux plis tenaces grâce à un puissant effet pressing de 190 g

Élimine les faux plis tenaces grâce à un puissant effet pressing de 190 g

L'effet pressing offre une puissance supplémentaire pour traiter les faux plis tenaces dans les tissus plus épais, délivrant jusqu'à 190 g de vapeur pour un repassage plus efficace.

Une température idéale pour tous les tissus avec OptimalTEMP

Une température idéale pour tous les tissus avec OptimalTEMP

Une température optimale pour tous les tissus repassables. Sans risque de brûlures, garanti. Grâce à la technologie OptimalTEMP, nous garantissons que ce fer ne brûlera jamais aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser en toute sécurité tous vos vêtements, du jean à la soie, du lin au cachemire, dans n'importe quel ordre, sans attendre que la température s'ajuste ni trier vos vêtements au préalable.

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  1. Tests réalisés par un institut tiers pour les bactéries E. Coli, S. Aureus, C. Albicans et les acariens sur du coton avec 10 secondes d'exposition à la vapeur