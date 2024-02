Filtre passif pour une reproduction du spectre audio audible

Le filtre passif vous permet d'entendre clairement chaque note, pour une musique incroyablement pure, naturelle et intégrale. Grâce à une conception complexe, chaque élément du spectre audible des fréquences est séparé et transmis au haut-parleur approprié. Les signaux excédant la réponse en fréquences d'un haut-parleur ne sont jamais transmis. Ceci permet d'améliorer sensiblement la qualité sonore et de réduire considérablement le niveau de distorsion. Associé à des éléments électroniques de qualité supérieure, le filtre passif assure un son cohérent, sans compromis et fidèle à l'original.