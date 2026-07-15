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Batterie externe USB

DLP7721C/00

3.2

| (5) Avis

Batterie externe puissante

Grande capacité de 20 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 20 W ou via le port USB-A QC 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 18 W.

Voir tous les avantages

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Batterie externe puissante

  • 20 000 mAh

  • 3 ports de charge USB

  • QC 3.0 et PD 3.0

  • PPS

Port de charge USB-C PD 20W

Équipé d’un port de charge rapide USB-C (Power Delivery) PD 20W.

USB-A avec charge rapide QC

La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) accélère la charge en augmentant la tension et le courant. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles et réduire les temps de charge

50 % de charge en 30 minutes

Charge rapide - Rechargez votre téléphone portable de 0 à 50 % en 30 minutes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.2

sur 5

5

Avis

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank

Date d'utilisation 2026-07-15

Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank

Date d'utilisation 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Acheteur vérifié

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Cet avis concerne le produit DLP7721C Batterie externe USB

Date d'utilisation 2025-03-06

Cet avis concerne le produit DLP7721C Batterie externe USB

Date d'utilisation 2025-03-06

18/06/2025

Österreich

Österreich

Acheteur vérifié

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Pour

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Contre

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank

Date d'utilisation 2024-05-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank

Date d'utilisation 2024-05-18

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