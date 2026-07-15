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DLP7721C/00
Batterie externe puissante
Grande capacité de 20 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 20 W ou via le port USB-A QC 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 18 W.
20 000 mAh
3 ports de charge USB
QC 3.0 et PD 3.0
PPS
Équipé d’un port de charge rapide USB-C (Power Delivery) PD 20W.
La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) accélère la charge en augmentant la tension et le courant. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles et réduire les temps de charge
Charge rapide - Rechargez votre téléphone portable de 0 à 50 % en 30 minutes.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.2
sur 5
5
Avis
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank
Date d'utilisation 2026-07-15
Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank
Date d'utilisation 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Acheteur vérifié
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Cet avis concerne le produit DLP7721C Batterie externe USB
Date d'utilisation 2025-03-06
Cet avis concerne le produit DLP7721C Batterie externe USB
Date d'utilisation 2025-03-06
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Acheteur vérifié
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Pour
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Contre
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank
Date d'utilisation 2024-05-18
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2024-05-18