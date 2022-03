Chargeur polyvalent et piles de secours

Ce pack batterie vous offre de nombreuses heures de communication et de vidéo. Un port USB supplémentaire vous permet de charger deux appareils à la fois. Parmi les fonctionnalités intelligentes, un voyant lumineux caché indiquant l'état de la charge et une fiche pliable pour un rangement et des déplacements en toute simplicité. Voir tous les avantages