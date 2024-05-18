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Batterie externe USB

DLP1810CV/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Chargeur autonome fin et puissant

Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Port USB-C 3 A à charge rapide et deux ports USB-A pour charger de votre appareil dernier cri.

Voir tous les avantages

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Chargeur autonome fin et puissant

  • 10 000 mAh

  • Ports de charge USB-A et USB-C

  • Batterie Li-polymère

  • Argent

Voyant LED d’alimentation

Le voyant LED discret émet une douce lumière pour vous permettre de vérifier d’un coup d’œil que l’appareil est sous tension.

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

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Avis

100%

recommandent ce produit

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1

18/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

great product

recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DLP1810CV USB power bank

Date d'utilisation 2023-05-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DLP1810CV USB power bank

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