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Batterie externe USB

DLP1810CB/00

1

| (3) Avis

Chargeur portable mince et puissant

Grande capacité de 10000mAh avec batterie Li-polymère sûre. Plus de souci lorsque la batterie de votre téléphone portable est épuisée. Charge rapide USB-C 3A et deux ports USB-A pour charger votre appareil dernier cri.

Voir tous les avantages

avec une batterie de secours portable

Chargeur portable mince et puissant

  • 10,000 mAh

  • Ports de charge USB A et USB C

  • Batterie Li-polymère

  • Noir

Voyant LED d’alimentation

Le voyant LED discret émet une douce lumière pour vous permettre de vérifier d’un coup d’œil que l’appareil est sous tension.

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Spécificités Techniques

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1.0

sur 5

3

Avis

5
4
3
2

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-Powerbank

Date d'utilisation 2025-04-02

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-Powerbank

Date d'utilisation 2025-04-02

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Pour

Geen

Contre

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank

Date d'utilisation 2025-03-17

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank

Date d'utilisation 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Pour

N.v.t.

Contre

Functioneert niet

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank

Date d'utilisation 2024-02-29

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank

Date d'utilisation 2024-02-29

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