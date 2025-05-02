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DLP1810CB/00
Chargeur portable mince et puissant
Grande capacité de 10000mAh avec batterie Li-polymère sûre. Plus de souci lorsque la batterie de votre téléphone portable est épuisée. Charge rapide USB-C 3A et deux ports USB-A pour charger votre appareil dernier cri.
10,000 mAh
Ports de charge USB A et USB C
Batterie Li-polymère
Noir
Le voyant LED discret émet une douce lumière pour vous permettre de vérifier d’un coup d’œil que l’appareil est sous tension.
Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité
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1.0
sur 5
3
Avis
Spitzname-0815
02/05/2025
Deutschland
Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!
Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!
Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-Powerbank
Date d'utilisation 2025-04-02
Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-Powerbank
Date d'utilisation 2025-04-02
The Netherlands
17/04/2025
Nederland
Nieuw product, maar werkt niet!
Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.
Pour
Geen
Contre
Het werkt niet terwijl het nieuw is!
Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank
Date d'utilisation 2025-03-17
Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank
Date d'utilisation 2025-03-17
Treecloser
30/03/2024
Nederland
Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips
Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar
Pour
N.v.t.
Contre
Functioneert niet
Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank
Date d'utilisation 2024-02-29
Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank
Date d'utilisation 2024-02-29