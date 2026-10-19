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Arrêté
DLN1717/10
Étui doté d'un design en relief pour une prise en main agréable
Lecture en mode portrait ou jeu en mode paysage, faites ce que vous voulez ! Conçu pour une prise en main fiable, cet étui rembourré enveloppe votre iPad afin d'en protéger les moindres recoins (boîtier, angles, écran). Son revêtement intérieur en forme d'ondulations permet d'absorber les chocs.
pour écran d'iPad
Cet étui fabriqué en silicone souple facilite la prise en main de votre appareil, tout en le protégeant des rayures et de l'usure.
Le matériau de cet étui enveloppe votre appareil afin de protéger ses angles et le pourtour de l'écran.
Accédez à toutes les fonctionnalités de votre iPad, protégé dans son étui grâce aux ouvertures aménagées pour l'interrupteur marche/veille, le connecteur et l'enceinte.