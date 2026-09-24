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Arrêté

Xenon WhiteVisionLampe xénon pour éclairage automobile

85122WHVS1

3.8

| (296) Avis

La sécurité n'a jamais été aussi esthétique

Les lampes Philips Xenon WhiteVision créent un effet lumière blanche intense pour votre voiture et améliorent votre visibilité sur la route grâce à leur lumière blanche pouvant atteindre 6 000 K. Le choix idéal pour des éclairages avant xénon du même style qu'un éclairage LED.

Voir tous les avantages

Excellent effet lumière LED blanche

La sécurité n'a jamais été aussi esthétique

  • Type de lampe : D2S

  • Lot de 1

  • 85 V, 35 W

100 % légal sur voie publique, 100 % de lumière blanche intense

Certifiée ECE et légale sur voie publique, la lampe Xenon WhiteVision produit une lumière blanche intense. Elle offre une excellente visibilité sans gêner les conducteurs en face et sa couleur s'accorde aux éclairages LED.

Un plus grand contraste, pour une meilleure visibilité et une conduite plus sûre

La lumière blanche intense à une température de couleur de 5 000 K rend les panneaux et les marquages routiers plus visibles. La lumière plus blanche améliore votre concentration et vous aide à maintenir votre vigilance la nuit, pour une expérience de conduite plus sûre et confortable.

Les lampes automobiles Philips affichent une excellente résistance

Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et il est hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque de détérioration prématurée. Les lampes automobiles en verre de quartz anti-UV de Philips tolèrent une pression plus importante, ce qui leur permet de produire un faisceau lumineux plus puissant et augmente leur longévité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

296

Avis

24/09/2026

France

France

Acheteur vérifié

Ampoules parfaites aux dimensions d une standard

Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .

Pour

Taille et lumière

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide

Date d'utilisation 2026-08-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide

Date d'utilisation 2026-08-24

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date d'utilisation 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date d'utilisation 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Date d'utilisation 2025-01-18

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Date d'utilisation 2025-01-18

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