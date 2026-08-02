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85122SYS1
Type de lampe : D2S
85 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
Les lampes Philips Xenon LongerLife vous offrent un niveau élevé de qualité et de sécurité. Vous bénéficiez automatiquement d'une garantie gratuite de 4 ans à compter de la date d'achat.
Les lampes Xenon LongerLife bénéficient d'une durée de vie plus longue que n'importe quelle autre lampe au xénon Philips. Pour une tranquillité d'esprit absolue, vous pouvez prolonger votre garantie de 3 ans gratuitement. Il vous suffit de vous rendre sur la page https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty et de suivre 3 étapes simples : 1. Pour commencer, vérifiez que vous avez bien acheté un produit Philips véritable en contrôlant la présence sur l'emballage du produit de l'autocollant certifiant son authenticité. 2. Ensuite, renseignez vos données en ligne et fournissez une preuve d'achat. 3. Enfin, imprimez votre certificat de garantie de 7 ans et conservez-le.
Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre de quartz de Philips sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les lampes en verre de quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.
3.8
sur 5
256
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées