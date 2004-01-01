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    • Une connectivité plus intelligente Une connectivité plus intelligente Une connectivité plus intelligente

      Téléviseur professionnel

      75HFL6114U/12

      Une connectivité plus intelligente

      Adapté à la rapidité du monde actuel, le modèle MediaSuite bénéficie d'une connectivité avancée et de paramètres de configuration polyvalents. Chromecast intégré facilite et accélère le streaming, tandis qu'Android™ et Google Play Store décuplent les possibilités.

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      Une connectivité plus intelligente

      avec Chromecast intégré et Netflix

      • MediaSuite 75" (190 cm)
      • avec Android™

      Les mises à jour Android permettent de bénéficier des fonctionnalités les plus récentes.

      Les écrans professionnels Philips Android sont rapides, polyvalents et d'une navigation facile. Ils sont optimisés pour les applications Android natives, et permettent l'installation directe d'applications Web. Grâce aux mises à jour automatiques, les applications restent actualisées.

      Chromecast™ intégré pour un partage facile des contenus

      Permet un affichage sans fil instantané et sécurisé de films, présentations et autres contenus provenant d'un appareil connecté (smartphone, ordinateur portable, tablette), avec une résolution jusqu'à 4K. Chromecast ne nécessite pas d'équipement supplémentaire. C'est une solution économique et sûre en milieu professionnel. Il suffit aux utilisateurs de taper sur l'icône Chromecast de leur appareil connecté pour lancer le streaming de contenus provenant de milliers d'applications compatibles. Il se transforme en télécommande.

      Accès au Google Play Store pour les applications et les contenus

      Un accès total à l'ensemble du Google Play Store vous permet d'ajouter facilement des applications, des jeux, de la musique, des films et bien plus encore à votre écran professionnel Philips. De nouveaux outils professionnels et des options de divertissement supplémentaires sont ajoutés quotidiennement au catalogue, ce qui vous permet d'accéder en permanence aux dernières tendances mondiales.

      Interface utilisateur personnalisable, pour des couleurs et des logos sur mesure

      Votre Philips MediaSuite présente une interface utilisateur claire et facile à naviguer. Vous pouvez la personnaliser en ajoutant vos couleurs et votre logo à la barre de recherche afin d'accroître la présence de votre marque.

      Analyses intégrées fournissant des statistiques d'utilisation

      Effectuez un suivi des modalités d'utilisation de chaque téléviseur Philips MediaSuite Android de votre parc, que vous soyez responsable d'une chaîne hôtelière ou d'un bar sportif. Vérifiez à quelle fréquence une chaîne donnée est sélectionnée. Testez l'efficacité de votre publicité. Obtenez les informations dont vous avez besoin pour gérer efficacement les coûts, avec un accès facile aux temps de visionnage. Lancez des enquêtes de satisfaction client instantanées, pour obtenir sur-le-champ de précieux retours d'expérience de la part des clients.

      Installez et gérez des applications à distance avec AppControl

      Bénéficiez d'un contrôle centralisé et total des applications installées sur vos écrans professionnels Philips. AppControl vous permet d'installer, de supprimer et de gérer les applications des écrans que vous aurez sélectionnés sur l'ensemble de votre réseau afin de personnaliser les expériences de vos clients, quel que soit le nombre d'écrans que vous gérez.

      Utilisation, surveillance et entretien via CMND & Control

      Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN ou RF). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que les mises à jour du logiciel et des paramètres, ainsi que le suivi de l'état des écrans. Que vous soyez responsable d'un seul téléviseur ou de plusieurs, CMND & Control facilite la gestion de votre parc.

      Créez des expériences personnalisées avec CMND & Check-in

      Réservez un accueil chaleureux à vos clients. CMND & Check-in vous permet d'utiliser des informations spécifiques telles que la langue du client pour créer une expérience personnalisée, qu'il s'agisse d'ajouter une touche personnelle à l'intention d'un hôte, de simplifier le processus de facturation, ou de proposer différentes offres de chaînes.

      Netflix intégré avec bouton de télécommande dédié

      L'accès à Netflix intégré facilite, accélère et simplifie le visionnage des derniers films et contenus sur votre compte. Aucun lecteur externe ni boîtier satellite n'est nécessaire, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et d'optimiser les installations, le tout avec un style moderne idéal pour votre établissement. Un bouton Netflix dédié sur la télécommande offre un accès instantané pratique. Les conditions générales s'appliquent à l'activation de Netflix.

      L'Assistant Google™ permet un contrôle plus rapide et plus intelligent

      Profitez de la commande vocale et de réponses plus rapides avec la télécommande compatible Assistant Google™ en option (22AV2025B/00). Ouvrez YouTube. Augmentez le volume. Écoutez vos chansons préférées et obtenez toutes les informations dont vous avez besoin, telles que la météo, l'agenda des sorties, ou même des traductions orales, en un instant. Avec l'Assistant Google™, les possibilités sont infinies.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        75  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        189  cm
        Écran
        LED 4K Ultra HD
        Résolution d'écran
        3840 x 2160p
        Luminosité
        380  cd/m²

      • Résolution d'affichage prise en charge

        Tuner
        • Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
        • T2 HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz
        USB, LAN
        • HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz
        • Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
        HDMI 1/2
        Jusqu'à 3 840 x 2 160 @ 60 Hz
        HDMI 3
        Jusqu'à 3840 x 2160p à 30 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (jusqu'à 2160p60)
        TV analogique
        PAL
        Lecture sur IP
        • Multicast
        • Unicast
        • HLS
        • Chaînes d'applications OTT

      • Android TV

        Système d'exploitation
        Android TV™ 9 (Pie)
        Applications intégrées
        • Netflix*
        • YouTube
        • Google Play Store*
        • Google Play Films
        • Google Play Jeux
        • YouTube Music
        Taille de la mémoire (flash)
        16 Go*

      • Fonctionnalités pour hôtels

        Mode hôtel
        • Contrôle des paramètres d'activation
        • Limitation du volume
        • Verrouillage du menu d'installation
        • Verrouillage des menus
        • Verrouillage du bouton directionnel
        • Mode Prison
        Variateur de puissance
        • Mode de démarrage rapide
        • Mise en marche automatique
        • Arrêt automatique
        Votre marque
        • Écran d'accueil personnalisable
        • Application d'accueil personnalisable
        • Nom de lieu (identifiant GeoNames)
        • CMND&Create
        • Tableau de bord personnalisé (HTML et APK)
        CMND&Control
        • Éditeur de chaînes hors ligne
        • Éditeur de paramètres hors ligne
        • Gestion à distance via IP/RF
        • Gestion de groupe des téléviseurs
        • Mises à jour locales via USB
        • Clonage initial instantané
        Contrôle
        • AppControl
        • Commande du téléviseur Android native JEDI
        • API JSON pour commander le téléviseur-JAPIT
        • Serial Xpress Protocol
        • Crestron Connected
        • Bouton directionnel
        DRM interactive
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • Securemedia
        Génération de revenus
        MyChoice
        Télécommande
        • Détection de batterie faible
        • Verrouillage du couvercle du compartiment à piles de la télécommande
        • Bouton horloge lumineux
        CMND & Check-in
        • Nom du client
        • Langue du client
        • Messages
        • Facture sur le téléviseur
        • Règlement express
        Partage
        • Chromecast Ultra intégré
        • Partage sécurisé
        • Partage géré en réseau
        Pratique
        • Assistant Google*
        • Connexion au compte Google
        • Prévisions météorologiques
        • > 40 langues de menu prises en charge
        • Horloge en mode ARRÊT
        • Theme TV
        • Alarme réveil
        • Arrêt programmé

      • Fonctionnalités spéciales santé

        Contrôle
        • Télécommandes multiples
        • Compatible avec appel de personnel soignant
        Pratique
        • Répondre à bébé
        • Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante
        Sécurité
        • Double isolation classe II
        • Ignifuge

      • Multimédia

        Lecture de vidéos prise en charge
        • Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Conteneurs : AVI, MKV
        • VP9
        Formats audio pris en charge
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 à v9.2)
        • WMA-PRO (v9 et v10)
        Formats de sous-titres pris en charge
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        Formats d'image pris en charge
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • Audio

        Puissance de sortie audio
        20 (2 x 10)  W
        Sortie pour enceinte de salle de bain
        1,5 W mono 8 ohms
        Enceintes
        •  2,0
        • Orientation vers le bas
        Fonctionnalités audio
        • DTS-HD
        • Compatible Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS Studio Sound

      • Alimentation

        Puissance électrique
        220-240 V CA ; 50-60 Hz
        Température ambiante
        0 °C à 40 °C
        Consommation en veille
        < 0,3 W
        Classe énergétique
        FR
        Classe énergétique européenne
        112  W
        Fonctions d'économie d'énergie
        Mode Eco
        Numéro d'enregistrement EPREL
        355587

      • Accessoires

        Inclus
        • Piétement
        • Télécommande 22AV1905B/00
        • 2 piles AAA
        • Cordon d'alimentation
        • Livret de garantie
        • Brochure légale et de sécurité
        En option
        • Télécommande vocale 22AV2025B/00
        • Télécommande à chiffres 22AV2005B/00
        • Télécommande simple 22AV1601B/12
        • Télécommande secteur médical 22AV1604B/12
        • Horloge externe 22AV1860A/12
        • Modem câble DOCSIS 22AV1970A
        • Télécommande de configuration 22AV9574A/12

      • Connectivité sans fil

        Réseau local sans fil
        • 802.11 ac
        • Wifi-Direct

      • Connectivité en bas du téléviseur

        Antenne
        IEC-75
        HDMI2
        HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        HDMI3
        HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
        USB2
        USB 2.0
        Commande externe
        RJ-48
        Sortie pour enceinte de salle de bain
        Mini-jack
        Alimentation externe
        12 V, 1,5 A max.

      • Connectivité, côté

        Logement à interface commune
        CI+ 1.3.2
        HDMI1
        HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
        Sortie casque
        Mini-jack
        USB1
        USB 3.0

      • Fonctions avancées de connectivité

        RJ48
        • Entrée/sortie IR
        • Interface Serial Xpress
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Lecture 1 pression
        • Mise en veille du système
        • Passerelle télécommande
        • contrôle audio système
        HDMI
        • ARC (tous les ports)
        • Sélection automatique de l'entrée

      • Design

        Couleur
        Argent

      • Dimensions

        Largeur de l'appareil
        1 683  millimètre
        Hauteur de l'appareil
        966  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        94  millimètre
        Poids du produit
        33,5  kg
        Largeur appareil (support inclus)
        1683  millimètre
        Hauteur appareil (support inclus)
        993  millimètre
        Profondeur appareil (support inclus)
        299  millimètre
        Poids du produit (support compris)
        34.2  kg
        Compatible avec un montage mural
        • 600 x 400 mm
        • M8

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Piles pour télécommande
      • Télécommande
      • Livret de garantie
      • Câble d’alimentation
      • Support pour installation sur table
      Badge-D2C

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      • Netflix : des conditions spécifiques s'appliquent et doivent être approuvées et implémentées pour activer l'application.
      • La disponibilité de l'Assistant Google dépend des paramètres de pays et de langue. Pour bénéficier de l'Assistant Google, vous devez utiliser une télécommande avec fonction vocale (en option).
      • Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
      • Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.
      • La mémoire effectivement disponible peut être inférieure en raison de la préconfiguration de l'appareil
      • Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Android, Google Play et Chromecast sont des marques commerciales de Google LLC
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