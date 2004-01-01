Adapté à la rapidité du monde actuel, le modèle MediaSuite bénéficie d'une connectivité avancée et de paramètres de configuration polyvalents. Chromecast intégré facilite et accélère le streaming, tandis qu'Android™ et Google Play Store décuplent les possibilités.
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Téléviseur professionnel
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Une connectivité plus intelligente
avec Chromecast intégré et Netflix
MediaSuite 75" (190 cm)
avec Android™
Les mises à jour Android permettent de bénéficier des fonctionnalités les plus récentes.
Les écrans professionnels Philips Android sont rapides, polyvalents et d'une navigation facile. Ils sont optimisés pour les applications Android natives, et permettent l'installation directe d'applications Web. Grâce aux mises à jour automatiques, les applications restent actualisées.
Chromecast™ intégré pour un partage facile des contenus
Permet un affichage sans fil instantané et sécurisé de films, présentations et autres contenus provenant d'un appareil connecté (smartphone, ordinateur portable, tablette), avec une résolution jusqu'à 4K. Chromecast ne nécessite pas d'équipement supplémentaire. C'est une solution économique et sûre en milieu professionnel. Il suffit aux utilisateurs de taper sur l'icône Chromecast de leur appareil connecté pour lancer le streaming de contenus provenant de milliers d'applications compatibles. Il se transforme en télécommande.
Accès au Google Play Store pour les applications et les contenus
Un accès total à l'ensemble du Google Play Store vous permet d'ajouter facilement des applications, des jeux, de la musique, des films et bien plus encore à votre écran professionnel Philips. De nouveaux outils professionnels et des options de divertissement supplémentaires sont ajoutés quotidiennement au catalogue, ce qui vous permet d'accéder en permanence aux dernières tendances mondiales.
Interface utilisateur personnalisable, pour des couleurs et des logos sur mesure
Votre Philips MediaSuite présente une interface utilisateur claire et facile à naviguer. Vous pouvez la personnaliser en ajoutant vos couleurs et votre logo à la barre de recherche afin d'accroître la présence de votre marque.
Analyses intégrées fournissant des statistiques d'utilisation
Effectuez un suivi des modalités d'utilisation de chaque téléviseur Philips MediaSuite Android de votre parc, que vous soyez responsable d'une chaîne hôtelière ou d'un bar sportif. Vérifiez à quelle fréquence une chaîne donnée est sélectionnée. Testez l'efficacité de votre publicité. Obtenez les informations dont vous avez besoin pour gérer efficacement les coûts, avec un accès facile aux temps de visionnage. Lancez des enquêtes de satisfaction client instantanées, pour obtenir sur-le-champ de précieux retours d'expérience de la part des clients.
Installez et gérez des applications à distance avec AppControl
Bénéficiez d'un contrôle centralisé et total des applications installées sur vos écrans professionnels Philips. AppControl vous permet d'installer, de supprimer et de gérer les applications des écrans que vous aurez sélectionnés sur l'ensemble de votre réseau afin de personnaliser les expériences de vos clients, quel que soit le nombre d'écrans que vous gérez.
Utilisation, surveillance et entretien via CMND & Control
Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN ou RF). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que les mises à jour du logiciel et des paramètres, ainsi que le suivi de l'état des écrans. Que vous soyez responsable d'un seul téléviseur ou de plusieurs, CMND & Control facilite la gestion de votre parc.
Créez des expériences personnalisées avec CMND & Check-in
Réservez un accueil chaleureux à vos clients. CMND & Check-in vous permet d'utiliser des informations spécifiques telles que la langue du client pour créer une expérience personnalisée, qu'il s'agisse d'ajouter une touche personnelle à l'intention d'un hôte, de simplifier le processus de facturation, ou de proposer différentes offres de chaînes.
Netflix intégré avec bouton de télécommande dédié
L'accès à Netflix intégré facilite, accélère et simplifie le visionnage des derniers films et contenus sur votre compte. Aucun lecteur externe ni boîtier satellite n'est nécessaire, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et d'optimiser les installations, le tout avec un style moderne idéal pour votre établissement. Un bouton Netflix dédié sur la télécommande offre un accès instantané pratique. Les conditions générales s'appliquent à l'activation de Netflix.
L'Assistant Google™ permet un contrôle plus rapide et plus intelligent
Profitez de la commande vocale et de réponses plus rapides avec la télécommande compatible Assistant Google™ en option (22AV2025B/00). Ouvrez YouTube. Augmentez le volume. Écoutez vos chansons préférées et obtenez toutes les informations dont vous avez besoin, telles que la météo, l'agenda des sorties, ou même des traductions orales, en un instant. Avec l'Assistant Google™, les possibilités sont infinies.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces)
75
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
189
cm
Écran
LED 4K Ultra HD
Résolution d'écran
3840 x 2160p
Luminosité
380
cd/m²
Résolution d'affichage prise en charge
Tuner
Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
T2 HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz
USB, LAN
HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz
Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
HDMI 1/2
Jusqu'à 3 840 x 2 160 @ 60 Hz
HDMI 3
Jusqu'à 3840 x 2160p à 30 Hz
Tuner/réception/transmission
TV numérique
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (jusqu'à 2160p60)
TV analogique
PAL
Lecture sur IP
Multicast
Unicast
HLS
Chaînes d'applications OTT
Android TV
Système d'exploitation
Android TV™ 9 (Pie)
Applications intégrées
Netflix*
YouTube
Google Play Store*
Google Play Films
Google Play Jeux
YouTube Music
Taille de la mémoire (flash)
16 Go*
Fonctionnalités pour hôtels
Mode hôtel
Contrôle des paramètres d'activation
Limitation du volume
Verrouillage du menu d'installation
Verrouillage des menus
Verrouillage du bouton directionnel
Mode Prison
Variateur de puissance
Mode de démarrage rapide
Mise en marche automatique
Arrêt automatique
Votre marque
Écran d'accueil personnalisable
Application d'accueil personnalisable
Nom de lieu (identifiant GeoNames)
CMND&Create
Tableau de bord personnalisé (HTML et APK)
CMND&Control
Éditeur de chaînes hors ligne
Éditeur de paramètres hors ligne
Gestion à distance via IP/RF
Gestion de groupe des téléviseurs
Mises à jour locales via USB
Clonage initial instantané
Contrôle
AppControl
Commande du téléviseur Android native JEDI
API JSON pour commander le téléviseur-JAPIT
Serial Xpress Protocol
Crestron Connected
Bouton directionnel
DRM interactive
VSecure
Playready Smoothstreaming
Securemedia
Génération de revenus
MyChoice
Télécommande
Détection de batterie faible
Verrouillage du couvercle du compartiment à piles de la télécommande
Bouton horloge lumineux
CMND & Check-in
Nom du client
Langue du client
Messages
Facture sur le téléviseur
Règlement express
Partage
Chromecast Ultra intégré
Partage sécurisé
Partage géré en réseau
Pratique
Assistant Google*
Connexion au compte Google
Prévisions météorologiques
> 40 langues de menu prises en charge
Horloge en mode ARRÊT
Theme TV
Alarme réveil
Arrêt programmé
Fonctionnalités spéciales santé
Contrôle
Télécommandes multiples
Compatible avec appel de personnel soignant
Pratique
Répondre à bébé
Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante
Netflix : des conditions spécifiques s'appliquent et doivent être approuvées et implémentées pour activer l'application.
La disponibilité de l'Assistant Google dépend des paramètres de pays et de langue. Pour bénéficier de l'Assistant Google, vous devez utiliser une télécommande avec fonction vocale (en option).
Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.
La mémoire effectivement disponible peut être inférieure en raison de la préconfiguration de l'appareil
Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
Android, Google Play et Chromecast sont des marques commerciales de Google LLC