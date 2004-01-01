Analyses intégrées fournissant des statistiques d'utilisation

Effectuez un suivi des modalités d'utilisation de chaque téléviseur Philips MediaSuite Android de votre parc, que vous soyez responsable d'une chaîne hôtelière ou d'un bar sportif. Vérifiez à quelle fréquence une chaîne donnée est sélectionnée. Testez l'efficacité de votre publicité. Obtenez les informations dont vous avez besoin pour gérer efficacement les coûts, avec un accès facile aux temps de visionnage. Lancez des enquêtes de satisfaction client instantanées, pour obtenir sur-le-champ de précieux retours d'expérience de la part des clients.