Emplacement OPS en option pour créer une solution tout-en-un

Transformez votre écran en solution d'affichage numérique tout-en-un Signage Solution et créez un réseau d'affichage connecté, intelligent et sécurisé. Le terme « Open Pluggable Specification » désigne un emplacement standard qui permet d'ajouter un lecteur multimédia standardisé. Cette solution sans câble vous permet d'installer et d'utiliser votre matériel, mais aussi d'assurer sa maintenance.