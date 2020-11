Chromecast intégré pour le partage de contenus sans fil

Vos visioconférences sont plus fluides et plus rapides grâce à une connexion sans fil transparente avec le grand écran depuis n'importe quel appareil Apple, Windows ou Android™. Chromecast intégré permet la diffusion instantanée de présentations et de contenus à partir de téléphones portables, d'ordinateurs portables et de tablettes en résolution 4K. Il est économique, ne nécessite aucun équipement supplémentaire et est sécurisé pour une utilisation professionnelle.