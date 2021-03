AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible

AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.