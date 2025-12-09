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27E2N2500/00
Conçu pour la précision
Ce moniteur intègre de nombreuses fonctionnalités vous permettant de travailler avec une précision absolue. Avec sa résolution Quad HD, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un MPRT de 1 ms, ce moniteur offre des images détaillées à la définition exceptionnelle.
Série 2000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui offre des angles de vision extra-larges de 178/178 degrés, permettant de regarder l’écran depuis presque n’importe quel angle. Contrairement aux dalles TN standard, les écrans IPS offrent des images remarquablement nettes aux couleurs éclatantes, ce qui les rend idéaux non seulement pour les photos, les films et la navigation sur Internet, mais aussi pour les applications professionnelles qui exigent en permanence une grande précision des couleurs et une luminosité homogène.
Ces écrans Philips offrent des images ultra-nettes en Quad HD 2560x1440 pixels. Grâce à des dalles hautes performances à haute densité de pixels, prises en charge par des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et graphiques. Que vous soyez un professionnel exigeant ayant besoin d'informations extrêmement détaillées pour des solutions de CAO-FAO, que vous utilisiez des applications graphiques 3D ou que vous soyez un expert financier travaillant sur d'immenses feuilles de calcul, les écrans Philips vous offriront des images ultra-nettes.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu affiché, ajuste automatiquement les couleurs et contrôle l'intensité du rétroéclairage afin d'améliorer dynamiquement le contraste, pour offrir des images et vidéos numériques optimales ou une meilleure expérience dans les jeux présentant des teintes sombres. Lorsque le mode Économie est sélectionné, le contraste est ajusté et le rétroéclairage réglé avec précision afin d'assurer un affichage idéal des applications bureautiques courantes tout en réduisant la consommation d'énergie.
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4.1
sur 5
40
Avis
Corinne83500
09/12/2025
France
Acheteur vérifié
Grand, bords tout fins, design...
J'aime le grand écran avec des bords tout fins, j'aime le boutons très discrets, sous le bord du bas, J'aime Philips, durée de vue de mon écran précédent entre 10 et 15 ans je ne me souviens plus, il fonctionne toujours je vais le vendre, disons qu'il est moins moderne que le nouveau.
Pour
Durée de vie exceptionnelle, qualité de l'image
Contre
Uen caméra intégrée à l'écran aurait été un plus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2025-11-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2025-11-09
JfKado
09/10/2024
France
Acheteur vérifié
Un grand écran de 27" parfait
Lumineux et sans défaut. Adapté à la bureautique et à la retouche d'images. Trés satisfait de mon achat.
Pour
Qualité de l'image et prix en promo
Contre
Aucun pour le moment.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2024-09-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2024-09-09
Anton72
29/07/2026
España
Acheteur vérifié
Calidad.
Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date d'utilisation 2026-07-29
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date d'utilisation 2026-07-29
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.
Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.