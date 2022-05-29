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    • Une polyvalence infinie Une polyvalence infinie Une polyvalence infinie

      Signage Solutions Affichage LED

      27BDL6119L/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Une polyvalence infinie

      Créez une image en 16:9 de n'importe quelle taille, ou même une vue panoramique impeccable au format 32:9 grâce à une configuration modulaire captivante et originale. Un affichage parfait pour les présentations et les contenus professionnels.

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      Signage Solutions

      Affichage LED

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      Une polyvalence infinie

      Ouvrez le champ des possibles

      • 27"
      • Direct View LED

      Installation et maintenance simples grâce aux câbles standard fiables

      Il vous suffit de connecter plusieurs boîtiers d'écrans LED pour obtenir la résolution de votre choix : 4K, 8K ou plus encore. Par rapport aux écrans LCD, les écrans LED affichent une fréquence de rafraîchissement plus élevée, pour des images plus fluides. Quelle que soit l'application, captivez votre public avec une image parfaitement nette.

      Intéressez, inspirez et touchez le public avec un contenu saisissant

      Créez des murs vidéo sans cadre de n'importe quelle forme, taille ou résolution. Grâce à leur conception modulaire, les boîtiers des écrans LED professionnels Philips sont adaptables à n'importe quel espace. Construisez de vastes installations immersives ou agencez des motifs attrayants. Aménagez en toute simplicité des murs vidéo parfaitement raccords intégrant des portes ou d'autres ouvertures.

      Couleurs ultra-fidèles et luminosité uniforme

      Les dalles LED affichent des couleurs extrêmement fidèles, avec une uniformité de la luminosité d'environ 97 %. La qualité d'image est ainsi presque parfaite.

      Une vue parfaite grâce aux grands angles de visualisation

      Accédez aux composants électroniques et remplacez-les facilement lors de l'entretien et de la maintenance. Les modules du boîtier peuvent être retirés sans difficulté et en toute sécurité à l'aide de l'outil de retrait dédié.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Format d'image
        16/9
        Uniformité de la luminosité
        >= 97 %
        Luminosité après étalonnage
        650 nits
        Luminosité avant étalonnage
        750 nits
        Étalonnage (luminosité/couleur)
        Pris en charge
        Plage de réglage de la température de couleur
        4 000~9 500 K (par le logiciel)
        Température de couleur par défaut
        6 500 ± 500 K
        Niveau de contraste (standard)
        3 200:1
        Angle de visualisation (horizontal)
        160  degrés
        Angle de visualisation (vertical)
        160  degrés
        Amélioration de l'image
        • Contraste dynamique amélioré
        • Dalle Wide Color Gamut
        Positionnement
        Paysage
        Fréquence d'image (Hz)
        50 et 60
        Fréquence de rafraîchissement (Hz)
        1 920~3 840
        Utilisation
        24/7, en intérieur

      • Pratique

        Installation aisée
        • Broches de guidage
        • Léger
        Boucle d'alimentation
        Pour les environnements à 230 V : jusqu'à 8 boîtiers, pour les environnements à 110 V : jusqu'à 4 boîtiers
        Boucle de contrôle du signal
        RJ45

      • Alimentation

        Tension d'entrée
        CA 100~240 V (50 et 60 Hz)
        Consommation de l'écran noir (W)
        < 12
        Consommation maximale secteur (W)
        < 65
        Consommation maximale BC (W)
        < 76
        Consommation typique (W)
        < 21,7

      • Conditions de fonctionnement

        Température de fonctionnement
        -20~45  °C
        Température de stockage
        -20~50  °C
        Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
        10~80 %
        Plage d'humidité (stockage) [HR]
        10~85 %

      • Boîtier

        Superficie du boîtier (m²)
        0,208
        Pixels du boîtier (point)
        57 600
        Résolution du boîtier (l x H)
        320 x 180
        Taille du boîtier (mm)
        608 x 342 x 59
        Connecteur données
        RJ45
        Connecteur d'alimentation
        Entrée/sortie (C14/C13)
        Nombre de cartes de réception
        1 pièce
        Type de carte de réception
        A5S plus
        Marque de la carte de réception
        NovaStar
        Poids (kg)
        5,81
        Diagonale du boîtier (pouces)
        27,5
        Fabrication du boîtier
        Aluminium moulé

      • Module

        Type de LED
        SMD 1515 fil de cuivre
        Constitution des pixels
        1R1G1B
        Durée de vie des LED (h)
        100 000
        Résolution du module (l x H pixels)
        160 x 90
        Pas de masque (mm)
        1,9
        Taille du module (l x H mm)
        303,9 x 170,9

      • Accessoires

        Câble LAN (RJ45, CAT-5)
        1 unité
        Cordon d'alimentation
        1 unité
        Guide de démarrage rapide
        1 unité

      • Divers

        Garantie
        2 ans
        Approbations de conformité
        • LUSD
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • Compatibilité électromagnétique
        • Déclaration de conformité FCC, Section 15, Classe A
        Certification d'ignifugation
        BS 476 partie 7 : 1997

      • Données d'emballage

        Dimensions de l'emballage (mm)
        780 x 471 x 224
        Poids brut (kg)
        8,52

      Badge-D2C

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