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Arrêté
240V5QDSB/00
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Ce moniteur Philips affiche des images saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et de SmartControl Lite. Un excellent choix !
V-line
24 (diag. 60,5 cm / 23,8")
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
4.2
sur 5
5
Avis
80%
recommandent ce produit
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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Denis
17/11/2016
Danmark
Acheteur vérifié
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.
Temps de réponse égal à SmartResponse