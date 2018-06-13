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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartControl Lite

240V5QDSB/00

4.2

| (5) Avis | 80% recommandent ce produit

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Ce moniteur Philips affiche des images saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et de SmartControl Lite. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 24 (diag. 60,5 cm / 23,8")

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Un design compact pour gagner de la place

Spécificités Techniques

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4.2

sur 5

5

Avis

80%

recommandent ce produit

3
1

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

17/11/2016

Danmark

Danmark

Acheteur vérifié

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

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