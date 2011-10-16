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BrillianceMoniteur LED (2 ms)

226CL2SB/00

4.3

| (32) Avis | 90% recommandent ce produit

Écran à LED Full HD élégant offrant des couleurs naturelles

Fin et tendance, l'écran à LED Full HD 226CL2 nouvelle génération avec technologie SmartResponse Turbo (2 ms) et commandes tactiles élégantes vous ouvre les portes d'un univers de jeux et de cinéma

Voir tous les avantages

Écran à LED Full HD élégant offrant des couleurs naturelles

  • 21,5" (54,6 cm), C-line

  • Full HD

Commandes SmartTouch élégantes

Les commandes SmartTouch sont des touches tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants. Sensibles au moindre contact, les commandes SmartTouch permettent notamment de mettre le moniteur sous tension ou de régler la luminosité et la netteté de l'afficheur à l'aide de la technologie SmartImage Lite. Lorsqu'elles sont activées, les touches SmartTouch s'allument pour indiquer que votre commande a été exécutée.

SmartResponse de 2 ms

SmartResponse est une technologie innovante exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, adapte automatiquement le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications (telles que les jeux et les films) qui nécessitent un temps de réponse court afin de fournir des images fluides, sans latence et sans image fantôme.

SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

32

Avis

90%

recommandent ce produit

1

16/10/2011

France

France

Félicitations et 2 remarques

Félicitations pour ce produit. 2 remarques néanmoins: Touches sensitives peu pratiques et notament le power (qu'il faut toujours tatonner !). Positionnement trop bas de l'écran (fatigue du coup et des yeux).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 224CL2SB LED Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 224CL2SB LED Monitor

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 234CL2SB LED Monitor

06/11/2012

Italia

Italia

Bellissima immagine

Immagine chiara, definita, colori brillanti e veri, uso esclusivamente l'ingresso DVI. Facile da installare e regolare. Bellissimi i comandi touch con i LED in dissolvenza. Design nella media.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Oui, je recommande ce produit

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