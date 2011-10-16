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Arrêté
226CL2SB/00
Écran à LED Full HD élégant offrant des couleurs naturelles
Fin et tendance, l'écran à LED Full HD 226CL2 nouvelle génération avec technologie SmartResponse Turbo (2 ms) et commandes tactiles élégantes vous ouvre les portes d'un univers de jeux et de cinéma
21,5" (54,6 cm), C-line
Full HD
Les commandes SmartTouch sont des touches tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants. Sensibles au moindre contact, les commandes SmartTouch permettent notamment de mettre le moniteur sous tension ou de régler la luminosité et la netteté de l'afficheur à l'aide de la technologie SmartImage Lite. Lorsqu'elles sont activées, les touches SmartTouch s'allument pour indiquer que votre commande a été exécutée.
SmartResponse est une technologie innovante exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, adapte automatiquement le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications (telles que les jeux et les films) qui nécessitent un temps de réponse court afin de fournir des images fluides, sans latence et sans image fantôme.
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
4.3
sur 5
32
Avis
90%
recommandent ce produit
septumfratres
16/10/2011
France
Félicitations et 2 remarques
Félicitations pour ce produit. 2 remarques néanmoins: Touches sensitives peu pratiques et notament le power (qu'il faut toujours tatonner !). Positionnement trop bas de l'écran (fatigue du coup et des yeux).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 224CL2SB LED Monitor
Oui, je recommande ce produit
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joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Oui, je recommande ce produit
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Dolphiweb
06/11/2012
Italia
Bellissima immagine
Immagine chiara, definita, colori brillanti e veri, uso esclusivamente l'ingresso DVI. Facile da installare e regolare. Bellissimi i comandi touch con i LED in dissolvenza. Design nella media.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms