Profitez de vos photos et de votre musique via un port USB

Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG et à la musique MP3 stockée sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Insérez la clé USB dans le logement situé sur le côté du téléviseur et accédez au contenu multimédia à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez désormais visualiser et partager vidéos, photos et musique.