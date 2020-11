Jusqu'à plus 160 % de luminosité pour plus de visibilité

La conduite dans un environnement brumeux est exigeante et vous laisse à la merci de vos feux de brouillard. Il est important de bénéficier d'une bonne visibilité, tant avant que périphérique, pour conduire bien et en toute sécurité. Avec la technologie SafeBeam, les feux de brouillard LED Philips Ultinon pour automobiles augmentent votre visibilité jusqu'à 160 %. Il vous suffira d'essayer son effet lumière du jour pour adopter l'éclairage LED. Mieux vous verrez, mieux vous conduirez, avec un temps de réaction plus court, pour plus de sécurité. Ne laissez pas l'obscurité gagner, choisissez Philips, pour une conduite de nuit plus confiante et plus maîtrisée.