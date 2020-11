Température de couleur de 5 800 K pour une lumière blanche éclatante

Avec une température de couleur de 5 800 K maximum, les éclairages avant Philips X-tremeUltinon LED tirent parti de la technologie LUXEON de qualité automobile pour produire un faisceau lumineux blanc éclatant proche de la lumière du jour. Grâce à une plus grande visibilité, les conducteurs sont plus à même de détecter les obstacles et de conduire de manière optimale. En illuminant plus clairement la route, un éclairage plus lumineux rend votre conduite de nuit plus agréable et excitante.