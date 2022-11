Tête de brosse tout-en-un, pour un soin complet

Brossez-vous les dents sans compromis avec la tête de brosse A3 Premium tout-en-un. La meilleure de nos brosses à dents est dotée de brins inclinés éliminant jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire, même dans les zones difficiles d'accès*. Les pointes triangulaires permettent d'éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en moins de deux jours***. Et les brins plus longs nettoient en profondeur, pour des gencives jusqu'à 15 fois plus saines en seulement deux semaines**. Tout cela sans changer de tête de brosse. Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces après 3 mois d'utilisation ? Notre fonctionnalité BrushSync™ peut vous prévenir quand il est presque temps de remplacer.