Matin : nettoyer pendant 60 secondes

Astuce : débarrassez-vous de la mauvaise haleine qui s'installe la nuit en commençant votre journée par nettoyer votre langue.

Découvrir TongueCare+

Matin + soir : brosser pendant deux minutes

Fait : les aliments acides du petit-déjeuner peuvent affaiblir votre émail jusqu'à environ 45 minutes après avoir mangé.

 

Astuce : brossez-vous les dents avant le petit-déjeuner, puis rincez avec un bain de bouche sans alcool après avoir mangé.

Voir notre gamme

Soir : utiliser un fil dentaire entre vos dents

Astuce : 40 % de chaque dent est cachée par les dents voisines. Retirez la plaque de vos dents avant de les brosser afin que votre dentifrice soit plus efficace.

Fait : lorsque les brins sont usés, ils retirent moins de plaque dentaire.

 

Astuce : si vos brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc avant trois mois d'utilisation, il est temps de remplacer votre tête de brosse.

Voir notre gamme

Fait : plus de quatre millions de patients ont obtenu un sourire éclatant de blancheur grâce à Philip Zoom !

 

Astuce : une occasion spéciale se présente ? Le blanchiment peut rendre votre sourire plus éclatant et confiant.

Blanchir votre sourire

