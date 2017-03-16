Nettoyer la
Astuce : débarrassez-vous de la mauvaise haleine qui s'installe la nuit en commençant votre journée par nettoyer votre langue.
Fait : les aliments acides du petit-déjeuner peuvent affaiblir votre émail jusqu'à environ 45 minutes après avoir mangé. Astuce : brossez-vous les dents avant le petit-déjeuner, puis rincez avec un bain de bouche sans alcool après avoir mangé.
Astuce : 40 % de chaque dent est cachée par les dents voisines. Retirez la plaque de vos dents avant de les brosser afin que votre dentifrice soit plus efficace.
Fait : lorsque les brins sont usés, ils retirent moins de plaque dentaire. Astuce : si vos brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc avant trois mois d'utilisation, il est temps de remplacer votre tête de brosse.
Fait : plus de quatre millions de patients ont obtenu un sourire éclatant de blancheur grâce à Philip Zoom ! Astuce : une occasion spéciale se présente ? Le blanchiment peut rendre votre sourire plus éclatant et confiant.
