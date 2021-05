Allergies au lait

Il est extrêmement rare qu'un bébé soit allergique au lait maternel. Cependant, si vous pensez que votre lait maternel est la cause des problèmes de votre bébé, essayez de supprimer certains produits de votre alimentation. Si vous supprimez des aliments comme le poisson, la viande, certains fruits ou légumes, il est possible de les remplacer par d'autres produits du même type. Si vous supprimez le lait et les produits laitiers de votre alimentation, vous devrez prendre des compléments de calcium (1 250 à 1 350 mg par jour).