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Éclairages additionnels LED

Éclairages additionnels LED (3)

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Éclairages additionnels LED

  • Philips Ultinon Drive 5100
  • Philips Ultinon Drive 5100
  • Philips Ultinon Drive 5100

Philips Ultinon Drive 5100
Éclairage additionnel LED rond 9 pouces (22,9 cm)

LUMUD5001RX1/10
  • Homolog. voie publique ECE R149 - 40
  • 8 000 lm, longueur de faisceau de 410 m
  • Feu de position bicolore
  • Tout terrain, toutes conditions météo
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  • Philips Ultinon Drive 5100
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  • Philips Ultinon Drive 5100

Philips Ultinon Drive 5100
Éclairages additionnels LED ronds 7"

LUMUD5101RX1/10
  • Homologué voie publique ECE R149 - 25
  • 7100 lm, faisceau 333 m, boost 552 m
  • Boost de lumière hors route
  • Feu de position bicolore
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  • Philips Ultinon Drive 2000
  • Philips Ultinon Drive 2000
  • Philips Ultinon Drive 2000

Philips Ultinon Drive 2000
Éclairage additionnel LED rond 7 pouces (17,8 cm)

LUMUD2001RX1/10
  • Homolog. voie publique ECE R149 - 37,5
  • 4 200 lm, longueur de faisceau 390 m +
  • Fonction de feu de position LED
  • Tout terrain, toutes conditions météo
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