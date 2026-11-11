ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 45 jours

Accessoires pour le soin des cheveux

Accessoires pour le soin des cheveux (49)

En stock chez Philips (49)

1 - 12 sur 49 résultats
Trier:

En stock chez Philips (49)

Accessoires pour le soin des cheveux

En stock chez Philips

  • Philips 3000 series

Philips 3000 series
Diffuseur

CP1755/01
  • Sèche-cheveux
  • Noir transparent
Voir le produit
  • Philips ThermoProtect Ionic

Philips ThermoProtect Ionic
Diffuseur

CP1942/01
  • Sèche-cheveux
  • Blanc
Voir le produit
  • Philips Drycare Essentail

Philips Drycare Essentail
Concentrateur de séchage

CP1883/01
  • Sèche-cheveux
  • Noir
  • Largeur : 11 mm
Voir le produit
  • Philips 5000 series

Philips 5000 series
Concentrateur de séchage

CP1748/01
  • Sèche-cheveux
  • Bleu ciel transparent
  • Taille : 11 mm
Voir le produit
  • Philips SalonDry Control

Philips SalonDry Control
Diffuseur

CP9134/01
  • Sèche-cheveux
  • Noir
Voir le produit
  • Philips Drycare Essentail

Philips Drycare Essentail
Concentrateur de séchage

CP1936/01
  • Sèche-cheveux
  • Noir
Voir le produit
  • Philips Prestige Pro

Philips Prestige Pro
Concentrateur de 9 mm

CP1698/01
  • Sèche-cheveux
  • Taille : 9 mm
  • Noir
Voir le produit
  • Philips 3000 series

Philips 3000 series
Concentrateur de séchage

CP2405/01
  • Sèche-cheveux
  • Rose
Voir le produit
  • Philips 3000 series

Philips 3000 series
Concentrateur de séchage

CP2404/01
  • Sèche-cheveux
  • Gris
Voir le produit
  • Philips 5000 series

Philips 5000 series
Tapis chauffant

CP1744/01
  • Lisseur
  • Noir
Voir le produit
  • Philips Essential

Philips Essential
Accessoire thermo-brosse

CP1882/01
  • Brosse
  • Blanc - rose
  • Taille : 38 mm
Voir le produit
  • Philips Hair Dryer 8000 Series

Philips Hair Dryer 8000 Series
Diffuseur

CP2262/01
  • Sèche-cheveux
  • Bleu adriatique
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.