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Accessoires de beauté féminine

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Accessoires de beauté féminine

En stock chez Philips

  • Philips Satinelle Essential

Philips Satinelle Essential
Tête d'épilation

CP1511/01
  • Épilateur
  • Pastel
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  • Philips Satinelle Essential

Philips Satinelle Essential
Tête de rasage

CP0756/01
  • Rasoir féminin
  • Blanc
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  • Philips Satinelle Advanced

Philips Satinelle Advanced
Sabot de coupe

CP1532/01
  • Épilateur
  • Vert
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  • Philips Lady Shave

Philips Lady Shave
Tête de rasage

CRP505/01
  • Or clair
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  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
Capot de protection

CP2287/01
  • Épilateur spécial visage
  • Blanc
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  • Philips

Philips
Grille

HP1049/01
  • Rasoir féminin
  • Or
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  • Philips Lady Shaver Series 6000

Philips Lady Shaver Series 6000
Tête de rasage

CP2379/01
  • Rose clair
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  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
Couvercle du compartiment à piles

CP2286/01
  • Épilateur spécial visage
  • Blanc
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  • Philips Satinelle/Satinelle Essential

Philips Satinelle/Satinelle Essential
Adaptateur secteur

HP1053/01
  • Rasoir féminin
  • Blanc
  • Pays européens
  • Longueur du cordon : 2,1 m
  • 2 broches
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  • Philips Epilator

Philips Epilator
Tête de tondeuse

CP2012/01
  • Blanc
  • Satinelle
  • Rasoir féminin série 6000, 8000
  • Épilateur série 8000
  • SatinShave
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  • Philips Lady Shaver Series 8000

Philips Lady Shaver Series 8000
Câble USB

CP2013/01
  • Rasoir féminin
  • Blanc
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  • Philips Epilators series 8000

Philips Epilators series 8000
Adaptateur secteur

CP1495/01
  • Épilateur
  • Blanc
  • Pays européens
  • Longueur du cordon : 0,92 m
  • 2 broches
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