Les tétines Natural Response fonctionnent différemment. Ces tétines laissent le lait s'écouler uniquement lorsque les bébés boivent activement. Ces tétines peuvent être choisies en fonction du rythme de bébé (plus lent ou plus rapide). Chaque bébé est unique et a son propre rythme de tétée. Par conséquent, la présentation des tétines figurant sur les emballages de produits ne se concentre pas sur l'âge, mais sur le débit : d'ultra-lent à ultra-rapide.

Si vous utilisiez la tétine Natural Philips Avent d'origine, votre bébé aura peut-être besoin d'un débit plus élevé avec la tétine Natural Response, car elle est utilisée pour un débit de lait plus rapide avec moins d'effort.

À l'origine, nous fournissions des indications d'âge (en mois) sur les emballages de nos tétines. Ces indications avaient pour objectif de servir de point de départ général pour les bébés. Nous avons reçu des commentaires indiquant que cela ressemblait plus à une consigne qu'à une recommandation. Cela a entraîné des doutes au moment de changer le débit des tétines en fonction des signaux du bébé.

Chaque bébé a son propre rythme de tétée. Laissez la tétée de bébé vous guider, sans tenir compte de son âge.

Nous avons conservé les indications d'âge sur nos biberons afin de vous aider à choisir la taille adaptée selon la quantité de lait nécessaire à votre bébé.