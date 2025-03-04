Le grand avantage de notre tétine Natural Response est qu'elle se comporte davantage comme un sein afin que votre bébé puisse boire, avaler et respirer à son rythme naturel, tout comme lors de l'allaitement au sein. Le lait ne s'écoule de la tétine que lorsque votre bébé tète activement. La tétine Natural Response ne fuit pas. Votre bébé contrôle en permanence le débit : il peut téter et faire des pauses quand il le souhaite. Allaitez ou donnez le biberon : notre tétine Natural Response vous offre la liberté de passer d'une méthode à l'autre.

Associée à notre valve AirFree, la tétine reste pleine de lait et sans air. Elle offre un grand confort lors des tétées et permet de limiter des problèmes courants tels que les coliques et les reflux gazeux.

Il faudra peut-être plusieurs tentatives pour que votre bébé se familiarise avec la tétine Natural Response. Ne vous découragez donc pas si votre bébé refuse la tétine après quelques essais. Deux à trois tentatives peuvent être nécessaires pour que votre enfant trouve la tétine à son goût, surtout si vous utilisiez un biberon à débit libre.