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Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?

Au cours du processus de fabrication, Philips ajoute une goutte de graisse blanche à la tige métallique rotative située sous l'élément de coupe de nombreuses tondeuses à cheveux, tondeuses multistyle et tondeuses à barbe.

Cette graisse est destinée à maintenir la tige lubrifiée pendant toute la durée de vie du produit.

Remarque :

  • Pour garantir des performances optimales du produit, ne retirez pas cette graisse.
  • Il n'est pas nécessaire d'ajouter un autre lubrifiant sur la tige.
  • La graisse peut supporter un nettoyage classique du produit.

Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HC9722/15, HC3721/15, HC3722/15. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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