Je ne parviens pas à allumer/éteindre mon ventilateur colonne Philips.

Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles CX1210 et CX1220.



Voyez si le sélecteur est réglé sur « OFF » (comme indiqué sur l'illustration A) pour la fonction de minuterie. Si c'est le cas, le ventilateur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de vitesse de ventilation. Pour allumer le ventilateur Philips, réglez le sélecteur sur « ON », puis appuyez sur la vitesse de ventilation souhaitée (comme indiqué sur l'illustration B ci-dessous).

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.