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Je ne parviens pas à allumer/éteindre mon ventilateur colonne Philips.

Si vous ne parvenez pas à allumer ou à éteindre votre ventilateur colonne Philips ou à changer de mode, consultez les causes et solutions possibles ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : CX5540/01, CX1030/01, CX1030/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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