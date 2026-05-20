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Mon ventilateur Philips dégage une odeur étrange.
La grille avant du ventilateur Philips est sale.
Je ne parviens pas à allumer/éteindre mon ventilateur colonne Philips.
Le flux d'air de mon ventilateur colonne Philips est faible.
Mon ventilateur Philips émet un bruit inhabituel lorsqu'il oscille.
Mon ventilateur colonne Philips s'éteint soudainement.
La base de mon ventilateur colonne Philips est instable ou vibre.
La télécommande de mon ventilateur colonne Philips ne fonctionne pas.
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