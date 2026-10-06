Le réservoir d'eau de mon aspirateur-robot Philips HomeRun est-il compatible lave-vaisselle ?
Si le réservoir d'eau de votre robot aspiration/lavage Philips HomeRun ne peut pas être nettoyé au lave-vaisselle, lisez notre article pour savoir comment le nettoyer.
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 7000.
Appuyez sur le bouton de verrouillage du réservoir d'eau et sortez le réservoir d'eau du robot (voir l'image ci-dessous).
Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau.
Rincez l'extérieur du réservoir d'eau avec de l'eau et séchez-le avec un chiffon propre et sec.
Regardez les vidéos ci-dessous correspondant à votre modèle de robot pour une démonstration de l'entretien étape par étape.
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 3000.
Appuyez sur le bouton de verrouillage du réservoir d'eau et retirez le réservoir d'eau du robot (voir image A).
Retirez le bac à poussière du réservoir d'eau (voir image B).
Rincez le réservoir d'eau à l'eau du robinet et séchez l'extérieur du réservoir d'eau avec un chiffon (voir image C). Remarque : N'utilisez pas de détergents.
Laissez le couvercle étanche du réservoir d'eau ouvert et laissez l'intérieur du réservoir d'eau sécher à l'air libre.
Replacez le bac à poussière dans le réservoir d'eau (voir image D).
Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place (voir image E).
Remarque : Assurez-vous que l'extérieur du réservoir d'eau est sec et n'utilisez pas de détergent.
Regardez les vidéos ci-dessous correspondant à votre modèle de robot pour une démonstration de l'entretien étape par étape. Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir plus d'aide.
Comme les réservoirs d'eau des séries 2000 et 2100 sont légèrement différents, vous trouverez ci-dessous les procédures correspondant à votre modèle. La procédure ci-dessous s'applique au nettoyage du réservoir d'eau des modèles XU2000 :
Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau et retirez-le du robot (voir image 1A).
Retirez le bac à poussière du réservoir d'eau (voir image 1B).
Rincez le réservoir d'eau sous le robinet et séchez l'extérieur avec un chiffon (voir image 1C). Remarque : N'utilisez pas de détergents.
Laissez le couvercle étanche du réservoir d'eau ouvert et laissez l'intérieur du réservoir d'eau sécher à l'air libre.
Replacez le bac à poussière dans le réservoir d'eau (voir image 1D).
Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place (voir image 1E).
Remarque : Assurez-vous que l'extérieur du réservoir d'eau est sec et n'utilisez pas de détergents.
Regardez les vidéos ci-dessous correspondant à votre modèle de robot pour une démonstration de l'entretien étape par étape.
La procédure ci-dessous s'applique au nettoyage du réservoir d'eau des modèles XU2100 (avec station).
Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau et retirez-le du robot (voir image 2A).
Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (voir image 2B).
Rincez le réservoir d'eau sous le robinet et séchez l'extérieur avec un chiffon (voir images 2C-2D-2E). Remarque : N'utilisez pas de détergents.
Laissez le couvercle étanche du réservoir d'eau ouvert et laissez l'intérieur du réservoir d'eau sécher à l'air libre.
Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place (voir image 2F).
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 6000.
Commencez par ouvrir le couvercle du réservoir pour vider l'eau sale.
Ensuite, ouvrez le couvercle du réservoir d'eau propre et placez le réservoir sous le robinet pour le remplir d'eau propre. Veillez à surveiller le niveau d'eau pour éviter de trop le remplir.
Si vous devez nettoyer le réservoir d'eau, ouvrez les loquets latéraux pour retirer le réservoir d'eau propre. Éliminez les éventuelles saletés à la surface en les rinçant à l'eau claire ou en les essuyant avec un chiffon, mais évitez de frotter avec une brosse pour ne rien endommager.
Enfin, nettoyez le réservoir d'eau sale en le rinçant à l'eau ou en utilisant une brosse pour éliminer les saletés pouvant se trouver à l'intérieur.
Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir plus d'aide.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :XU2000/10, XU2000/20, XU2100/10. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›