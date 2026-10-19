Comment créer et gérer des cartes dans mon application Philips HomeRun ?

Payez plus tard avec Klarna
Lisez l'article ci-dessous pour découvrir comment créer et gérer une carte de votre maison dans votre app Philips HomeRun.
Votre robot aspiration/lavage Philips HomeRun peut générer un maximum de cinq cartes correspondant aux étages de votre maison.
Il parcourt les pièces que la navigation laser analyse rapidement pour créer une carte de l'étage. Il détecte les meubles afin de créer le chemin le plus efficace pour les futurs cycles de nettoyage.
Une fois que vous avez créé une carte, vous pouvez configurer des zones de nettoyage restreintes pour indiquer où le robot peut passer et où il ne peut pas.
Avant de démarrer la cartographie, effectuez les actions suivantes :
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux séries 7000 et 3000.
Lors de la création de la carte d'un étage donné, il est essentiel de placer la station à l'étage concerné. Le robot doit se trouver dans la station pendant le processus de cartographie. Par exemple, si vous souhaitez cartographier le deuxième étage, veillez à placer la station sur cet étage pendant le processus de cartographie. Par la suite, lorsque vous souhaiterez nettoyer un étage donné, sélectionnez la carte appropriée dans l'application.
Pour créer votre première carte à l'aide de l'application Philips HomeRun, appuyez simplement sur le bouton « Créer une carte » (Create map) de l'écran d'accueil juste après avoir appairé le robot et l'application lorsqu'aucune carte n'a déjà été créée. Une fois le robot retourné à la station, vous pourrez consulter votre nouvelle carte dans l'application. Pour créer plus de cartes, accédez à « Mes cartes » (My Maps) dans le menu principal et cliquez sur « Créer une carte » (Create map).
Important :
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux séries 7000 et 3000.
Pour créer une carte d'un étage supplémentaire, la station doit y être placée pendant le processus de cartographie. Il est important que le robot démarre à la station et y retourne à la fin du processus de cartographie. Pour créer une nouvelle carte, accédez à « Mes cartes » (My Maps) dans le menu principal de l'application HomeRun et cliquez sur « Créer une carte » (Create map) ou sélectionnez l'icône « plus » dans le coin supérieur droit. Suivez ensuite les instructions de l'application.
Votre robot peut générer une carte de chaque étage de votre maison, dans la limite de cinq cartes. Vous pouvez verrouiller jusqu'à trois cartes pour éviter leur écrasement :
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux séries 7000 et 3000.
Une fois que vous avez créé une ou plusieurs cartes, vous pouvez configurer des zones de nettoyage restreintes dans l'application Philips HomeRun :
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement à la série 2000.
Pour créer votre première carte dans l'application Philips HomeRun, appuyez simplement sur le bouton « Créer une carte » (Create map) de l'écran d'accueil juste après avoir appairé le robot et l'application ou dès lors qu'aucune carte n'a été créée. Vous pouvez également cliquer sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit, sélectionner « Mes cartes » (My maps), puis l'icône « plus » dans le coin supérieur droit. Ensuite, procédez comme indiqué dans l'application. Une fois le robot retourné à la station, vous pourrez consulter votre nouvelle carte dans l'application. Pour créer d'autres cartes, accédez au menu principal et cliquez sur « Mes cartes » (My maps).
Important :
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement à la série 2000.
Pour créer une nouvelle carte, accédez à « Mes cartes » (My Maps) dans le menu principal de l'application HomeRun et cliquez sur « Créer une carte » (Create map) ou sélectionnez l'icône « plus » dans le coin supérieur droit. Ensuite, procédez comme indiqué dans l'application.
Votre robot peut générer une carte de chaque étage de votre maison dans la limite de cinq cartes.
Une fois la carte de l'étage supplémentaire créée, vous pouvez utiliser le robot même si la station se trouve à un autre étage. Il vous suffit de sélectionner la bonne carte dans l'application et le robot est opérationnel :
Une fois que vous avez créé une ou plusieurs cartes, vous pouvez configurer des zones de nettoyage restreintes dans l'application Philips HomeRun :
Pour créer la carte d'un étage donné, il est important de placer la station à l'étage que vous souhaitez cartographier. Le robot doit rester dans la station pendant la procédure de cartographie. Si vous souhaitez créer une carte du deuxième étage, la station doit y être placée lors de la cartographie. Ultérieurement, vous pourrez sélectionner la carte correspondant à l'étage que vous souhaitez nettoyer dans l'application.
Comment créer une carte
Appuyez sur le bouton marche/arrêt du robot ou appuyez sur l'icône de démarrage dans l'application pour créer une carte après avoir appairé votre robot à l'application.
Si vous avez déjà créé une carte et que vous souhaitez en créer une autre :
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XU2000/10, XU2000/20, XU2100/10. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips